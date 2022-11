Fernando Diniz projeta passos do Fluminense em 2023 - Foto: Mailson Santana/Fluminense

Fernando Diniz projeta passos do Fluminense em 2023Foto: Mailson Santana/Fluminense

Publicado 11/11/2022 14:20

Rio - Com muitos talentos em Xerém, o Fluminense está dando cada vez mais espaço para jogadores da base no time profissional. E quando se fala em investimentos para a temporada de 2023, o técnico Fernando Diniz encara essa opção como a principal para o Tricolor, que não tem tanto poder aquisitivo em comparação a outros clubes do Rio.

"Essa fábrica de Xerém é um dos grandes pilares do Fluminense. Não vamos trazer o jogador pronto, mas lapidar, investir, incentivar para que tenha outros ‘Andrés’, ‘Martinellis’, ‘Alexsanders’, porque acho que tem. E pontualmente contratar. Não adianta contratar um monte de jogador. Não temos dinheiro para trazer o Gerson (também revelado pelo Fluminense) como o Flamengo tem", disse.

Além do sucesso dos jovens da base, o Fluminense contou com destaque de estrangeiros como Germán Cano e Jhon Arias. Atual artilheiro do Brasil em 2022, o argentino marcou 43 gols. Já o colombiano foi rastreado pelo Tricolor, fez 16 gols e deu 16 assistências. Segundo Diniz, mapear novos prováveis talentos sul-americanos é uma das metas para o ano que vem.

"É tudo um trabalho mais difícil, quase que investigativo: ver qual o próximo Arias na América do Sul e acertar. Eventualmente vai errar, não vai acertar toda hora. Mas o Fluminense tem que seguir essa linha, porque não vai dobrar o orçamento. A gestão é responsável, está pagando o passivo, e a gente tem que fazer um trabalho diferente. Mas eu acredito no Fluminense e na força da torcida", concluiu.