Yago Felipe tem contrato com o Fluminense até 2024 - Mailson Santana / Fluminense

Yago Felipe tem contrato com o Fluminense até 2024Mailson Santana / Fluminense

Publicado 12/11/2022 14:52 | Atualizado 12/11/2022 14:56

Rio - Titular do Fluminense na reta final de 2022, o volante Yago Felipe estaria na mira de outro clube da Série A em 2023. De acordo com informações do jornalista Jorge Nicola, o São Paulo desejaria a contratação do jogador.

Yago Felipe, de 27 anos, viveu momentos de altos e baixas na atual temporada. Ele começou o ano como titular, sendo campeão do Carioca sob o comando de Abel Braga. Porém, com a chegada de Fernando Diniz acabou perdendo espaço. Com a saída de Nonato e a queda de rendimento de Matheus Martins, o volante recuperou a posição de titular e irá terminar o ano em alta.

No Fluminense desde 2019, Yago Felipe passou pela base de Flamengo e Botafogo, além de ter defendido clubes como Figueirense, Vitória e Goiás, antes de ser contratado pelo Tricolor. Ele tem contrato até o fim de 2024.