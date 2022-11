Com Fábio no gol, Fluminense sofreu apenas três gols nos últimos seis jogos - Foto: Mailson Santana/Fluminense

Publicado 12/11/2022 15:33

Rio - A grande fase do Fluminense, além das vitórias, da conexão com a torcida, também rendeu a um pilar da equipe um prêmio individual. Em votação popular feita pela CBF, o goleiro Fábio foi eleito o melhor de sua posição no mês de outubro e recebeu o troféu nesta sexta, no CT do clube. Ao todo, foram sete jogos no período e atuações que chamaram atenção, especialmente nas vitórias contra Corinthians, Avaí e Ceará.

O prêmio chega para coroar a temporada do goleiro tricolor. Somente em 2022, em sua primeira temporada no clube carioca, Fábio atuou em nada menos que 60 jogos. No Campeonato Brasileiro, outra marca importante: o arqueiro esteve em campo em todas as 37 rodadas disputadas até aqui e sempre como titular.

"Sempre me dedico muito, até mesmo como forma de gratidão a Deus, por estar me dando a oportunidade de disputar mais uma temporada em alto nível. Prêmios são importantes, porque mostram que estamos no caminho certo, mas confesso que meu foco é somente em poder ajudar a equipe", disse, antes de emendar:



"Sei que só tive esse reconhecimento no individual por causa do trabalho de todo o grupo e da comissão técnica. Que possamos continuar evoluindo", completou o arqueiro, que sofreu apenas três gols nos últimos seis jogos.

Atualmente, o Tricolor ocupa a terceira colocação no Campeonato Brasileiro, atrás apenas de Internacional e do campeão Palmeiras. Com esse bom desempenho, o Fluminense também já está garantido na fase de grupos da Libertadores de 2023.

Antes de encerrar a temporada, Fábio e seus companheiros ainda encaram o Bragantino. A partida acontece no domingo, às 16h, em Bragança Paulista.