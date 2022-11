Germán Cano - Marcelo Goncalves/ Fluminense

Germán CanoMarcelo Goncalves/ Fluminense

Publicado 13/11/2022 20:00

Rio - Artilheiro do futebol brasileiro com a incrível marca de 44 gols, Germán Cano se despediu de 2022 fazendo o que sabe de melhor: colocando a bola na rede. Ele decidiu a partida para o Fluminense contra o Bragantino, neste domingo. Ao fim do confronto, o centroavante projetou a temporada do ano que vem e colocou como objetivo levantar troféus pelo Tricolor.

"É muito trabalho, o dia a dia. Fazer o que diz o treinador, os companheiros ajudam muito dentro de campo. Parabenizar a todos eles que merecem também todos os gols que fiz. É continuar fazendo gols, batendo recordes, em busca de taças, que é o que queremos (para 2023). E sonhar. Vamos nos preparar da melhor maneira para todos os compromissos", afirmou.

Pelo Fluminense, Germán Cano conquistou apenas o Carioca de 2022, quando foi decisivo ao marcar três gols nos dois jogos da final contra o Flamengo. O argentino foi artilheiro da Copa do Brasil e do Brasileiro, mas o Tricolor bateu na trave sendo semifinalista em uma competição e terceiro colocado na outra.

Com 26 gols, Cano se tornou o quinto jogador do Fluminense a ser artilheiro do Brasileiro. Antes dele, Magno Alves havia sigo em 2000, Washington em 2008, Fred em 2012 e 2014 e Henrique Dourado em 2017. Porém, nenhum deles havia marcado tantos gols em uma edição da competição, nem em uma temporada inteira pelo Tricolor.