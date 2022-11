Nikão - Rubens Chiri / saopaulofc.net

Publicado 13/11/2022 13:26

Rio - O volante Yago Felipe, que está terminando a temporada de 2022 como titular do Fluminense, está na mira do São Paulo. E de acordo com o portal "LANCENET", o clube paulista planeja oferecer alguns jogadores para convencer o Tricolor das Laranjeiras a liberar o jogador, que tem contrato até o fim de 2024.

Um deles seria o meia-atacante Nikão. O jogador, de 30 anos, foi um dos principais reforços do São Paulo para esta temporada. Destaque de várias conquistas do Athletico-PR, como as Sul-Americanas de 2018 e 2021, e também da Copa do Brasil de 2019, o jogador não conseguiu repetir o bom futebol no Tricolor.

Na atual temporada, Nikão entrou em campo em 32 jogos, fez quatro gols e deu quatro assistências. Além dele, outro jogador que estaria à disposição do Fluminense seria o volante Luan. De acordo com o portal, caso, o clube carioca aceite abrir negociação, Fernando Diniz irá fazer uma avaliação do elenco do São Paulo.

Yago Felipe, de 27 anos, viveu momentos de altos e baixas na atual temporada. Ele começou o ano como titular, sendo campeão do Carioca sob o comando de Abel Braga. Porém, com a chegada de Fernando Diniz acabou perdendo espaço. Com a saída de Nonato e a queda de rendimento de Matheus Martins, o volante recuperou a posição de titular e irá terminar o ano em alta.

No Fluminense desde 2019, Yago Felipe passou pela base de Flamengo e Botafogo, além de ter defendido clubes como Figueirense, Vitória e Goiás, antes de ser contratado pelo Tricolor. Ele tem contrato até o fim de 2024.