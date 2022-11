Fernando Diniz - Mailson Santana / Fluminense

Fernando DinizMailson Santana / Fluminense

Publicado 13/11/2022 09:00

Rio - Mesmo com sua situação já definida no Campeonato Brasileiro, o Fluminense terá um "combustível" a mais para seu jogo de despedida na temporada, neste domingo, às 16h, contra o Red Bull Bragantino, no Estádio Nabi Abi Chedid. O Tricolor tentará quebrar o tabu de nunca ter vencido o time paulista atuando como visitante.

Ao longo da história, o Fluminense já visitou o Bragantino em seis oportunidades. Foram quatro derrotas e dois empates do Tricolor atuando em Bragança Paulista.

Apesar de já ter garantido sua vaga na Libertadores, o Fluminense tem o desejo de fechar o ano com chave de ouro. Em entrevista coletiva na última sexta-feira, o zagueiro Nino afirmou que, mesmo sendo um jogo onde o clube apenas cumprirá tabela, os jogadores e o técnico Fernando Diniz estão se cobrando por um bom resultado.

"Realmente é algo cobrado pelo professor, mas cobrado por todos jogadores também. Temos consciência de que fizemos uma ótima temporada e estamos empenhados em deixar uma última boa impressão para o nosso torcedor e para todos que acompanham e gostam do nosso trabalho. Conseguimos o objetivo de ir para Libertadores, mas como grupo sonhamos mais, e sabemos que cada jogo é importante para crescer como time", disse o capitão

Atualmente, o Fluminense ocupa a terceira posição do Brasileirão, com 67 pontos. O clube pode terminar o Brasileirão como vice-campeão, caso vença o Bragantino na última rodada e o Inter seja derrotado pelo campeão Palmeiras no Beira-Rio.