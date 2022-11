Fernando Diniz - Marcelo Goncalves / Fluminense

Fernando DinizMarcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 14/11/2022 10:00

Rio - O treinador do Fluminense, Fernando Diniz, fez uma análise sobre a temporada tricolor após o fim do Brasileiro. Além de ressaltar o bom futebol jogado pela equipe em boa parte do ano, o treinador também ressaltou que o elenco jamais tirou o pé do acelerador no Brasileiro, mesmo após conseguir cumprir seus objetivos na competição.

"O time merece parabéns pela forma como se empenhou, por ter feito grandes jogos na temporada, não apenas para o torcedor do Fluminense, mas para aqueles que gostam de bom futebol. No fim, mesmo com a vaga garantida na Libertadores se esforçou e terminou a competição com cinco vitórias seguidas", afirmou.

O Fluminense garantiu a vaga na fase de grupos da Libertadores após a 35ª rodada, porém, não diminuiu o ímpeto e venceu seus últimos três adversários. Em relação a montagem do elenco para o ano que vem, Diniz voltou a falar sobre a diferença de orçamento do clube carioca para os rivais.

"Nosso orçamento não permite investimento do nível dos nossos adversários. Precisamos montar uma estrutura para manter o nosso grupo e conseguir contratações pontuais. Não iremos contratar o Gerson, por exemplo, mas podemos buscar um "novo Jhon Arias" na América do Sul. Mas é difícil acertar dessa forma, mas vamos trabalhar para isso", disse.