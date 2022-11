Técnico Fernando Diniz tem renovação apalavrada com o Fluminense - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Publicado 15/11/2022 12:46

Rio - Protagonista no mercado de transferências nos últimos anos, o Fluminense decidiu mudar sua postura para a próxima temporada. Terceiro colocado no Campeonato Brasileiro, o Tricolor não deve inflar seu elenco e fazer apenas contratações pontuais em cima de pedidos do técnico Fernando Diniz. A informação é do "ge."

Diniz, inclusive, tem sua renovação contratual apalavrada com a diretoria do Flu - o clube passará por eleições presidenciais no dia 26/11, mas o nome é forte na gestão de Mário Bittencourt, que desponta como favorito a um novo mandato.

O principal reforço para o Fluminense, dentro do planejamento traçado pelo treinador e toda a diretoria, será a manutenção do elenco. Há a ideia de não negociar jogadores até o fim da Libertadores de 2023 - o caso, no entanto, exclui o atacante Matheus Martins, que tem sua venda para a Udinese-ITA encaminhada.

A tendência é que no máximo quatro jogadores cheguem ao clube das Laranjeiras para aumentar o nível técnico do plantel. Fernando Diniz não é adepto de elencos grandes e crê que a base serve bem o time principal dentro das necessidades.

A reapresentação do elenco tricolor está marcada para o dia 2 de janeiro e uma equipe alternativa deve iniciar a campanha no Campeonato Carioca. O Fluminense estreia fora de casa, contra o Resende, em 14 ou 15 de janeiro.