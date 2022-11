Manoel forma dupla de zaga com Nino - Mailson Santana / Fluminense

Publicado 16/11/2022 11:30

Rio - O Fluminense já começou a se movimentar pensando na temporada de 2023. De acordo com o jornalista Victor Lessa, da Rádio Globo, o clube já fez suas propostas para renovar com os zagueiros David Braz e Manoel.

Os dois zagueiros possuem vínculo com o Fluminense apenas até abril do próximo ano. A oferta do Tricolor é para estender os dois vínculos até o fim de 2024. Apesar de as conversas ainda estarem no início, a expectativa por um desfecho positivo é boa, já que a dupla está satisfeita no clube carioca.

Manoel foi um dos destaques do Fluminense no Campeonato Brasileiro e se destacou não só na parte defensiva. O zagueiro viveu sua fase artilheira e balançou as redes sete vezes nesta temporada. Já David Braz iniciou o ano como titular, mas perdeu espaço após sofrer uma lesão e não recuperou sua posição, terminando o ano na reserva.

Além das renovações, o Fluminense também está ativo no mercado em busca de reforços. O nome mais falado é o do lateral Reinaldo, que já anunciou sua saída do São Paulo.