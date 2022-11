Cano, Ganso, André e Arias foram os destaques do Fluminense em 2022 - Marcelo Goncalves/Fluminense

Rio - O Fluminense viveu uma temporada especial em 2022. Foi um ano marcado pela quebra do jejum com o título estadual, da despedida do ídolo Fred, da conexão entre torcida e time, da chegada de novos ídolos e muito mais. Individualmente, também foi um ano de muitos destaques.

O principal nome do Fluminense na temporada foi o atacante German Cano, que marcou 44 gols no ano e quebrou inúmeros recordes. O argentino foi o artilheiro do Brasileirão com 26 gols, além de se tornar o maior goleador do Tricolor das Laranjeiras em um ano neste século.

Mas Cano não foi o único destaque do Fluminense na temporada. O meio-campo, por exemplo, foi o setor com mais destaques do time. André, de 21 anos, foi eleito o melhor volante do Brasileirão e foi peça-chave no esquema do técnico Fernando Diniz. O cria de Xerém liderou o time em passes no Brasileiro.

Na armação das jogadas, Paulo Henrique Ganso e Jhon Arias ditaram o ritmo da equipe. O camisa 10 viveu sua melhor temporada desde 2015, com 9 gols e 9 assistências. Já o colombiano foi autor de 16 gols e 17 assistências, sendo o garçom e o segundo artilheiro do time, e despertou atenção do exterior.

Em 2022, o Fluminense marcou 121 gols, sendo 60 da dupla Cano e Arias, os artilheiros do time. Ambos também foram os jogadores com mais partidas disputadas no ano: o argentino jogou 70 vezes, sendo 38 no Brasileirão, enquanto o colombiano entrou em campo em 62 ocasiões.

Para defender o título estadual e brigar pela tão sonhada Libertadores, o Fluminense sabe que precisará manter o quarteto para 2023. O clube já negocia a extensão do contrato de Ganso e Cano, e comprará o restante do passe de Arias numa tentativa de protegê-lo das investidas do futebol europeu.