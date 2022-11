Torcida do Fluminense tem feito bela festa no Maracanã, como no duelo com o Palmeiras - MARINA GARCIA// FLUMINENSE

Torcida do Fluminense tem feito bela festa no Maracanã, como no duelo com o PalmeirasMARINA GARCIA// FLUMINENSE

Publicado 16/11/2022 19:49

O Fluminense teve uma média de público de 33.960 torcedores no Maracanã durante a temporada de 2022. O número, como informou o próprio clube, é "muito superior" em relação ao de anos anteriores.

Com esse apoio da torcida, inclusive, o time teve um aproveitamento positivo dentro do estádio. No total, o Tricolor entrou em campo no Maracanã em 28 oportunidades - 26 como mandante e duas como visitante. Foram 16 vitórias, sete empates e apenas cinco derrotas. Isso representa um aproveitamento de 65,5%.

O Fluminense também revelou que houve um aumento no número de sócios presentes no Maracanã, acompanhado do Sócio Futebol. Até o dia 7 de junho, quando os novos planos do programa foram lançados, a média de associados nos jogos foi de 7.042. Depois dessa data, a média passou a ser de 16.076. Isso representa uma média anual total de 12.949 associados.

Por fim, vale lembrar que o clube investiu em experiências para o torcedor no Maracanã. Shows, por exemplo, aconteceram em palcos espalhados pelos setores Sul, Leste e Maracanã Mais. Além disso, também tiveram atrações especiais para o público infantil, como pintura facial, balões coloridos, estações de brinquedos, videogames etc.