No total, Nathan tem três gols pelo Fluminense, atuou em 29 jogos e também deu uma assistênciaMailson Santana/Fluminense

Publicado 17/11/2022 10:46

Rio - O meia Nathan, de 26 anos, que pertence ao Atlético-MG não será novamente emprestado ao Fluminense. De acordo com informações do jornalista Victor Lessa, o Galo deseja negociar o apoiador em definitivo. Com isso, a possibilidade dele seguir no Tricolor em 2023 é menor.

O Fluminense pagou R$ 1 milhão pelo empréstimo do meia no começo deste ano. Na negociação, o Tricolor tem o direito de compra fixado em 5 milhões de euros (cerca de R$ 28,3 milhões na cotação atual). No entanto, o valor é considerado completamente fora da realidade do clube carioca.

Ainda existe a possibilidade do Fluminense e do Atlético-MG negociarem uma possível compra. Nathan jamais se firmou como titular do clube carioca, porém, recebeu elogios de Fernando Diniz, que deseja sua continuidade no elenco para o próximo ano.

No total, o apoiador entrou em campo em 38 jogos, com três gols e duas assistências pelo Fluminense. Além do Tricolor e do Atlético-MG, Nathan passou por clubes importantes como Athletico-PR e Chelsea.