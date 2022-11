Ex-Fluminense, Marcos Paulo defende atualmente o Mirandés, da Espanha - Divulgação/Mirandés

Ex-Fluminense, Marcos Paulo defende atualmente o Mirandés, da EspanhaDivulgação/Mirandés

Publicado 17/11/2022 20:42

Sem espaço na Europa, o jovem atacante Marcos Paulo quer voltar ao Brasil. O jogador procurou o Fluminense, clube que o revelou, para buscar uma forma de defender o clube novamente, mas as negociações não avançaram. A informação é do "Extra".

Primeiro, o próprio jogador teria ido diretamente ao treinador Fernando Diniz para conversar sobre a possibilidade. Depois, os empresários do atleta buscaram a diretoria tricolor para oferecer os serviços de Marcos Paulo. No entanto, os valores envolvidos na possível negociação assustaram e travaram qualquer tipo de formalização.

A saída de Marcos Paulo do Fluminense em junho de 2021 não foi amigável. Depois de travar uma briga com a diretoria tricolor sobre sua renovação contratual, o jovem atleta optou por não renovar e assinou com o Atletico de Madrid de graça.

Depois de passar uma temporada emprestado ao Famalicão na Liga Portuguesa, Marcos Paulo não foi aproveitado pelo Atletico de Madrid e foi novamente emprestado, desta vez ao Mirandés, da segunda divisão espanhola. No entanto, o brasileiro está sem espaço na equipe que briga contra o rebaixamento para a terceira divisão, atuando em apenas nove jogos na temporada.