Manoel tem contrato com o Fluminense até abril de 2023 - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 18/11/2022 11:04

Rio - Com contrato até abril de 2023, o zagueiro Manoel está garantido no Fluminense apenas até o Campeonato Carioca. Mas, isso não é o bastante para o clube. Classificado para a Libertadores, o Tricolor já abriu negociações pela renovação do titular de Fernando Diniz. Para o jogador, as conversas com o diretor executivo de futebol, Paulo Angioni, estão fluindo para os melhores caminhos possíveis.

"Estamos conversando, mas nesse momento estou focado em descansar. Foi um ano muito intenso, de muitos jogos. Sou feliz no Fluminense, tivemos uma grande temporada. O que for melhor para todas as partes vai acontecer", disse Manoel ao "globoesporte.com".

Após boas atuações em 2022, Manoel quer aproveitar o período de descanso com sua família e se reapresentará ao Fluminense apenas no dia 2 de janeiro. O zagueiro, que foi reserva no clube em 2021, chegou a ter um retorno ao Cruzeiro especulado pelo clube mineiro, mas ganhou espaço e se firmou no time carioca. Protagonista da zaga ao lado de Nino neste ano, o jogador atuou em 51 jogos, tendo sido titular em 50. Ao todo, foram sete gols e duas assistências.

"Acho que foi uma temporada muito positiva, de evolução e afirmação no Fluminense. Cheguei no ano passado, fiz alguns jogos e nesse ano consegui manter uma regularidade desde o início que me permitiu ter uma boa sequência na equipe. Fico feliz pelo meu desempenho e, principalmente, pelos resultados que conquistamos, ganhando o Carioca e terminando o Brasileiro entre os primeiros", celebrou a temporada.