Germán Cano visitou a sede do Fluminense, nas Laranjeiras, para assinar novo contrato - Marcelo Goncalves/Fluminense

Publicado 18/11/2022 16:19

Destaque do Fluminense em 2022 ao marcar 44 gols e quebrar marcas históricas, Germán Cano assinou a renovação de contrato nesta sexta-feira (18), nas Laranjeiras. Com o novo acordo, anunciado pelo clube, o atacante argentino de 34 anos acertou a permanência até o fim de 2025, quando terá 37.



"É um orgulho muito grande, estou muito feliz. Gostaria de parabenizar o trabalho de todos os companheiros, pois foram eles que me motivaram a continuar trabalhando e fazendo gols. É um orgulho grande, são palavras de agradecimento, pois a verdade é que sou muito feliz aqui e estou desfrutando muito. Espero continuar fazendo história, para levantar taças e seguir brigando muito no próximo ano pela Libertadores, pois sonhamos muito com isso", celebrou o jogador, em entrevista ao site oficial do Tricolor.



Em sua primeira temporada pelo Fluminense, Cano foi artilheiro do Brasileirão (26 gols) e da Copa do Brasil (5 gols). Além disso, ele se tornou o maior goleador do Fluminense em um mesmo ano, levando-se em consideração jogos oficiais.



"É um momento especial em minha carreira, único. Poder assinar esse novo vínculo por mais três anos é motivo de muito orgulho. Espero estar sempre à altura para ajudar o Fluminense. Que a torcida possa continuar fazendo o L e apoiando nosso time. Estamos preparados para tudo e no próximo ano vai dar tudo certo, vamos conseguir muitas coisas importantes”.



O atacante argentino disputou 70 dos 71 jogos do Fluminense em 2022, só ficando fora contra o Boavista, em 12 de março, na última rodada da Taça Guanabara, quando todo o time titular foi poupado. Ele também deu sete assistências na temporada.



Todas as marcas alcançadas por Cano em 2022 pelo Fluminense



- Maior artilheiro da história do Fluminense em uma edição do Brasileirão

- Maior artilheiro da história do Fluminense em uma mesma temperatura em jogos oficiais

- Maior artilheiro do Fluminense em uma temporada desde 1970

- Maior artilheiro estrangeiro do Fluminense em uma única temporada

- Estrangeiro com mais gols em uma edição do Brasileiro por pontos corridos

- Primeiro estrangeiro artilheiro do Brasileirão desde 1972

- Maior artilheiro em uma temporada no Brasil desde 2008

- Segundo maior artilheiro do Fluminense no “Novo Maracanã”

- Artilheiro do Campeonato Brasileiro

- Artilheiro da Copa do Brasil

- Artilheiro do Brasil