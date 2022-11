Ganso em último treino pelo Fluminense em 2022 - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense

19/11/2022

Rio - Após acertar novo contrato com Cano encaminhar a renovação de André , o Fluminense está perto de renovar o vínculo com Ganso. A diretoria do clube propôs uma extensão de dois anos, ou seja, até 2025, já que seu atual contrato vai até 2023. As negociações estão em andamento e faltam apenas detalhes. As informações são do "GE".

O veterano de 33 anos foi um dos grandes destaques do Fluminense na temporada. Além de ter sido peça fundamental para o título carioca, Ganso fez nove gols e distribuiu nove assistências em 57 partidas disputadas neste ano. Valorizado após boas atuações que chegaram perto da grande fase vivida no Santos e no São Paulo, o meia chegou a ser procurado por outros clubes brasileiros.

Um dos jogadores mais queridos da torcida tricolor, o camisa 10 chegou ao Fluminense em 2019 e assinou contrato válido por cinco anos. O meio-campista teve um bom início, mas perdeu espaço para Nenê a partir de 2020. Depois de quase duas temporadas como reserva, Ganso conseguiu recuperar o seu melhor futebol com a volta de Fernando Diniz e hoje é um dos pilares da equipe.

O treinador, aliás, tem grande colaboração nas renovações a longo prazo do Fluminense. A fim de continuar um bom trabalho, o técnico contou com o compromisso da diretoria em manter os principais destaques do time. O plano é não negociar nenhum titular pelo menos até o fim da Libertadores, que é o grande objetivo do Tricolor em 2023.