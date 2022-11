André foi eleito o melhor volante do Campeonato Brasileiro em 2022 - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense

André foi eleito o melhor volante do Campeonato Brasileiro em 2022Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 19/11/2022 12:53

Rio - Após renovar o contrato de Germán Cano, o Fluminense já encaminha a renovação contratual de André. O vínculo com o volante, que vai até dezembro de 2025, deverá ser estendido até o fim de 2026 com aumento salarial. O jovem de 21 anos é um dos destaques do Tricolor desde a temporada passada. As informações são do "GE".

André foi promovido a titular absoluto do Fluminense em 2021, ano em que foi eleito a revelação do Brasileirão. Um dos pilares da equipe profissional, o jogador atuou em 109 partidas com a camisa tricolor. Em 2022, foram dois gols e duas assistências em 61 jogos disputados. Além disso, ele foi eleito o melhor volante desta temporada da Série A.

Na mira do técnico da seleção brasileira, André entrou na pré-lista dos 55 jogadores de Tite para a Copa do Mundo. Apesar de não ter entrado na listagem dos 26 nomes que foram para o Catar, o volante está sendo monitorado e poderá fazer parte do próximo ciclo da Seleção. Ele também já começou a receber sondagens do exterior.

Fernando Diniz tem grande colaboração nas renovações a longo prazo do Fluminense. A fim de continuar um bom trabalho, o técnico contou com o compromisso da diretoria em manter os principais destaques do time. O plano é não negociar nenhum titular pelo menos até o fim da Libertadores, que é o grande objetivo do Tricolor em 2023.