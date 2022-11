A Umbro é a fornecedora de material esportivo do Fluminense - Foto: Divulgação/Fluminense

A Umbro é a fornecedora de material esportivo do FluminenseFoto: Divulgação/Fluminense

Publicado 19/11/2022 15:32

Neste sábado, o Fluminense anunciou a renovação de contrato com a Umbro. Agora, o novo vínculo com a fornecedora de material esportivo é válido até dezembro de 2025. O antigo acordo expirava já no fim deste ano.

“Essa parceria é parte do trabalho de reconstrução que vem sendo realizado no clube nos últimos três anos. Em conjunto com nossa equipe, a Umbro tem desenvolvido produtos que tiveram aprovação da torcida, o que se refletiu no aumento de royalties. Hoje arrecadamos 19 vezes mais do que com o fornecedor anterior. Estamos felizes com a parceria de sucesso e com a qualidade do material usado por todos os nossos atletas”, afirmou o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, ao site oficial do clube.

Vale lembrar que, além dos tradicionais uniformes tricolor e branco, a Umbro produziu modelos especiais, como as terceiras camisas - verde, em 2020; cinza, em 2021; e grená, em 2022. Além disso, foram feitas linhas de goleiro, treino e viagem.

Durante a parceria, Umbro e Fluminense também estiveram engajados no Outubro Rosa e lançaram camisas em homenagem à campanha de prevenção e conscientização ao câncer de mama. Neste ano, ainda foi lançado um uniforme comemorativo pelo aniversário de 120 anos do Flu.

“É com enorme satisfação que fazemos o anúncio da renovação desta parceria que, desde 2019, tem trazido muitas alegrias para nós da Umbro e acredito que também para a torcida do Tricolor. Sentimos que o clube e a torcida, para além das quatro linhas, têm demonstrado um engajamento incrível. Todos os lançamentos foram adquiridos em tempo recorde, o que nos faz crer que faremos parte, mais uma vez, de um novo período de vitórias e conquistas de um dos gigantes clubes do Brasil, dentro e fora dos gramados”, disse Eduardo Dal Pogetto, diretor da Umbro Brasil, ao site oficial do clube.