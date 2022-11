Nathan poderá retornar ao Atlético-MG após empréstimo ao Fluminense - Marcelo Goncalves / Fluminense

Nathan poderá retornar ao Atlético-MG após empréstimo ao FluminenseMarcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 20/11/2022 14:55

Rio - O meia Nathan não deverá ficar no Fluminense para a próxima temporada. Emprestado até dezembro de 2022, o jogador teria manifestado desejo de voltar ao Atlético-MG. As informações são do "Superesporte", do jornal Estado de Minas.

Um fator que pode esfriar as relações do jogador com o Fluminense é que o Galo deseja negociá-lo em definitivo. Para o empréstimo, o Tricolor pagou R$ 1 milhão, e, para efetuar a compra, terá que desembolsar R$ 5 milhões de euros (R$ 27,8 milhões na cotação atual). No entanto, o valor é considerado completamente fora da realidade do clube carioca.

Apesar do desejo do Galo, o veículo mineiro afirmou que as possíveis negociações do clube mineiro com o técnico argentino Eduardo Coudet motiva ainda mais o seu retorno.

Ainda assim, não está descartada a possibilidade de Fluminense e Atlético-MG negociarem uma possível compra. Embora Nathan nunca tenha se firmado como titular no clube carioca, o treinador Fernando Diniz já o elogiou e deseja sua permanência.

Pelo Fluminense, Nathan atuou em 38 jogos, sendo 14 como titular. Ao todo, foram três gols e o título do Campeonato Carioca.