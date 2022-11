Artilheiro do Fluminense, Germán Cano foi com a família assistir à derrota da Argentina para a Arábia Saudita - Reprodução de Instagram

Artilheiro do Fluminense, Germán Cano foi com a família assistir à derrota da Argentina para a Arábia SauditaReprodução de Instagram

Publicado 22/11/2022 10:03 | Atualizado 22/11/2022 10:05

Germán Cano esteve no estádio Lusail, no Catar, e vestiu a camisa da Argentina, mas apenas como torcedor. Em sua 'estreia' na Copa do Mundo, o atacante viu a seleção de seu país perder para a zebra Arábia Saudita por 2 a 1. Por outro lado, o Fluminense aproveitou o resultado histórico para brincar com a não convocação de seu artilheiro.

"Parece que alguém fez falta mesmo, né, Argentina? Eu avisei…", postou o perfil oficial do Tricolor no Twitter.



Parece que alguém fez falta mesmo, né, @Argentina? Eu avisei…



: Mailson Santana/FFC pic.twitter.com/rsJax7664u — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) November 22, 2022

O German Cano é TRICOLOR! (E apaixonado pelo FLUMINENSE!)



L pic.twitter.com/dyEYB43JfU — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) November 22, 2022

Artilheiro do futebol brasileiro com 44 gols, Cano não ganhou uma chance na Argentina mesmo com o bom desempenho em 2022. O que gerou muitas provocações de torcedores brasileiros, em especial do Fluminense, nas redes sociais durante o jogo da Copa do Mundo.