Germán Cano desembarcou no Catar com a família para assistir à Copa do Mundo - Reprodução de Instagram

Germán Cano desembarcou no Catar com a família para assistir à Copa do MundoReprodução de Instagram

Publicado 21/11/2022 13:00

Sem chance na seleção argentina mesmo com os 44 gols marcados em 2022, Germán Cano desembarcou no Catar nesta segunda-feira (21) com a família. De férias, o artilheiro do Fluminense aproveitou o tempo livre para realizar um desejo antigo.

Segundo Cano, em participação em uma live do Diário Olé, no início de novembro, ele nunca esteve num jogo de Copa do Mundo e 'estreará' em 2022.

"Quero ter essa experiência com minha família. Eu nunca fui a um mundial, vai ser incrível", afirmou à época.



Quem disse que não vai ter L no Catar? pic.twitter.com/71QV32JNsG — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) November 21, 2022

Com o bom desempenho pelo Fluminense na temporada, Cano revelou que tinha esperanças de ser convocado para a seleção argentina. Ele chegou a declarar que era um sonho, após companheiros do Tricolor iniciarem uma campanha pela sua convocação: John Arias pediu ao vivo na TV, enquanto Felipe Melo postou no Instagram e chamou a atenção do 'Olé'.