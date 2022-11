Mário Bittencourt, presidente do Fluminense - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Publicado 21/11/2022 17:30

Rio - Após uma temporada que terminou com título do Carioca e a classificação para a Libertadores, o Fluminense irá buscar voos mais altos em 2023. No entanto, no entendimento do clube carioca, para isso acontecer o mais importante deve ser manter os destaques da equipe neste ano. Com uma postura mais cautelosa no mercado, o Tricolor vem priorizando renovações de contrato.

A primeira selada foi com Germán Cano. Artilheiro do Brasil, o argentino ampliou seu contrato até o fim de 2025. Além dele, o Fluminense negocia com o treinador Fernando Diniz, com os zagueiros Manoel, David Braz, com o meia Paulo Henrique Ganso e com o atacante Jhon Arias.

O presidente Mario Bittencourt prometeu que o Fluminense irá buscar algumas contratações pontuais para a próxima temporada. Com isso, a postura pouco agressiva do Tricolor no mercado não é uma grande surpresa.

"Eu creio que a gente vai trazer de três a quatro reforços pontuais, de posições que a gente entende que precisa melhorar, que está carente", afirmou o treinador e evento no salão nobre do Fluminense no fim do mês passado.

Uma dessas posições é a lateral esquerda. Porém, o bom momento de Alexsander, de 19 anos, que terminou com grandes atuações no fim do Brasileiro, fez o Fluminense não mostrar tanta agressividade em tentar fechar com jogadores como Reinaldo e Juninho Capixada. Com isso, o ex-jogador do São Paulo se aproximou do Grêmio e o ex-atleta do Fortaleza do Bragantino.

Apesar disso, a posição continua sendo considerada uma das prioridades do Fluminense, que deverá se reforçar para o setor. Outra posição considerada carente é o meio-campo. Nathan, de 26 anos, emprestado pelo Atlético-MG até o fim do ano não deverá ficar e com isso, o Tricolor deverá ter que buscar alternativas para o setor que tem Ganso como titular absoluto.