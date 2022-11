Germán Cano poderia se naturalizar colombiano e possivelmente fazer dupla com Arias na Seleção - Marcelo Goncalves/Fluminense

Germán Cano poderia se naturalizar colombiano e possivelmente fazer dupla com Arias na SeleçãoMarcelo Goncalves/Fluminense

Publicado 22/11/2022 13:42

Rio - Fora da seleção argentina, Germán Cano por pouco não foi opção para a seleção colombiana. O jogador, que virou ídolo no Independiente Medellín com 129 gols em cinco temporadas, precisava de mais alguns meses na Colômbia para tirar sua cidadania. O tempo necessário para a naturalização no país é de dois anos.

"Queria fazer esse trâmite para abrir uma vaga de estrangeiro no clube, para poder chegar outro. Teria que ficar dois anos, mas fiquei um ano e meio e surgiu essa possibilidade de vir ao Brasil", explicou o motivo de não ter acontecido em entrevista ao "GE".

Em 2020, Cano recebeu a proposta para atuar no Vasco, onde foi goleador em duas temporadas. Depois, foi fazer sucesso no Fluminense. Em 2022, ele foi o artilheiro do Brasil com 44 gols. Com contrato renovado, ele ficará no Tricolor até 2025.

Caso tivesse se naturalizado, Cano teria a possibilidade de fazer dupla com Jhon Arias em um cenário fora do Fluminense. Apesar do intuito principal em querer se naturalizar não ter sido a seleção colombiana, ele afirmou que ficaria feliz se acontecesse. No Tricolor, os dois somaram 60 gols e 22 assistências. "Seria bom, né? Imagina aí (risos)... Mas não aconteceu", pontuou.