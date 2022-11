Nino está na mira do Fenerbahçe - Lucas Merçon/Fluminense F.C.

Publicado 22/11/2022 15:43

Rio - Um dos destaques da defesa do Fluminense, o zagueiro Nino voltou a ser alvo de clubes da Europa. Desta vez, o Fenerbahçe, do técnico Jorge Jesus, demonstrou interesse na contratação do defensor de 25 anos. A informação é da jornalista turca Elis Buse Araç.

Ainda segundo a comunicadora, o clube das Laranjeiras estabeleceu o preço de nove milhões de euros (aproximadamente R$ 49 milhões, na cotação atual) para vender o jogador. O Fenerbahçe, no entanto, deseja pagar algo em torno de cinco milhões de euros (cerca de R$ 27 milhões).

Cria da base do Criciúma, Nino é, hoje, capitão e titular na equipe de Fernando Diniz. Nesta temporada, o zagueiro atuou em 53 oportunidades, sem marcar gols ou dar assistências. Ao longo do ano, o defensor somou quatro problemas médicos: três episódios de contusões na coxa, e um de dor no púbis. Porém, Nino ficou de fora de apenas 10 jogos do Fluminense em 2023.