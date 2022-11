Ganso em último treino pelo Fluminense em 2022 - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 23/11/2022 07:30

Rio - Após acertar a renovação com Germán Cano, o Fluminense também está perto de ampliar o contrato com o apoiador Paulo Henrique Ganso até 2025. O presidente do clube carioca, Mario Bittencourt, afirmou que o camisa 10 aceitou a proposta, mas ainda aguarda a eleição no Tricolor, que acontecerá neste fim de semana, para assinar o novo vínculo.

"Ganso já fizemos proposta também, ele tem contrato até o final de 23 e nossa proposta é extensão de contrato até o final de 2025. Esse também (Ganso) em questão de valores está encaminhado mas por opção do atleta… quer esperar passar a eleição pra confirmar o aceite", afirmou em entrevista ao site "Saudações Tricolores".

Mario ainda afirmou que Diniz passa pelo mesma situação e que seu novo contrato será até o fim de 2024. Além disso, o presidente confirmou que o Fluminense também propôs uma ampliação de contrato a Jhon Arias. Sobre reforços, o mandatário disse que o Tricolor irá intensificar a procura, após o fim da eleição.

"E aí sim caso a gente seja vencedor dia 26, procurar os reforços, e na cabeça do treinador e do Angioni entre 3 e 4 reforços para buscar nosso sonho que é a Libertadores", disse o presidente.