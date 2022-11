Jorge Jesus - Divulgação / Fenerbahçe

Publicado 23/11/2022 12:23

Rio - Martinelli está no radar do futebol europeu. Segundo o site turco "Sabah Spor", o Fenerbahçe, comandado pelo técnico Jorge Jesus, demonstrou interesse na contratação do volante do Fluminense caso o jogador Miha Zajc recuse renovar com o clube da Turquia.

Martinelli está no radar do Fenerbahçe Marcelo Goncalves / Fluminense

Miha Zajc, que está em último ano de contrato, recebeu proposta de renovação com o Fenerbahçe. No entanto, o jogador é alvo de clubes da Alemanha e da Itália e, caso ele escolha deixar o clube turco, deverá ser vendido em janeiro para não sair de graça.

Com isso, o Fenerbahçe pensa em um possível substituto e já iniciou o contato com o empresário de Martinelli. Nesse caso, o clube estuda uma proposta de 4 milhões de euros (R$ 22,3 milhões) pelo jogador do Fluminense.

Na temporada de 2022, Martinelli atuou em 54 jogos, marcou dois gols e deu seis assistências. O jovem de 21 anos tem contrato com até 2024 com o Fluminense, que detém 60% de seus direitos econômicos.