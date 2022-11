Acidente envolvendo um colaborador ocorreu na sede das Laranjeiras - Marina Garcia/Fluminense F.C.

Publicado 24/11/2022 22:19

Nesta quinta-feira, o Fluminense divulgou o balancete referente ao primeiro semestre de 2022. Nele, é possível ver que o clube está com um passivo total superior a R$ 743 milhões - apenas 0,35% superior em relação a 2021, conforme apontou o Tricolor.

Também cabe destacar que, deste total, o valor do passivo circulante do Fluminense - dívida de curto prazo - é de pouco mais de R$ 348,5 milhões. Já o passivo não circulante - dívida de longo prazo - é de quase R$ 395 milhões.

Já a Demonstração do Resultado do Exercício do primeiro semestre aponta uma dívida de quase R$ 13,4 milhões. No entanto, a projeção do Flu é de terminar o ano com superávit. Isso se dá pela colocação no Campeonato Brasileiro, pela campanha na Copa do Brasil e pelo aumento do número de sócios-torcedores, que aconteceu entre os dois semestres.

"A perspectiva para o ano de 2023 é de que o clube tenha resultado ainda mais promissor em razão das projeções esportivas, de novos aumentos das receitas do programa Sócio Futebol, da obtenção das CNDs e, em especial, devido aos valores que receberá pela participação na Copa Libertadores da América, para a qual se classificou diretamente para a fase de grupos", diz um trecho da nota.

Em tempo: como este é um balancete referente apenas ao primeiro semestre, ele apresenta parcialmente as receitas de exibição dos jogos do Brasileirão. Como o dinheiro começou a entrar em caixa a partir de maio, a totalidade do valor total não está expressa no documento.

VEJA A NOTA DO FLUMINENSE NA ÍNTEGRA

O balancete referente ao primeiro semestre de 2022, publicado no Portal da Transparência, apresenta uma redução em R$ 11 milhões do total do passivo e patrimônio líquido (passivo a descoberto) em comparação com o ano de 2021, e de R$ 41 milhões em relação a 2020. O passivo total sofreu um aumento de apenas 0,35% em relação ao ano de 2021 (aproximadamente R$ 3 milhões), se mantendo na casa dos 743 milhões de reais, quando em 2021 era de 740 milhões de reais.



O documento considera parcialmente as receitas de exibição dos jogos do Campeonato Brasileiro, que começaram a entrar no caixa do clube somente a partir do mês de maio e, portanto, sua totalidade não está expressa no documento.



O patrimônio líquido (passivo a descoberto) teve ligeira piora de R$13 milhões no período, mas as projeções indicam que o resultado do ano de 2022 deverá ser positivo, já que o clube garantiu a terceira colocação no Campeonato Brasileiro de 2022, sua melhor colocação desde 2012, o que renderá uma premiação de 40,7 milhões de reais.



Também terá impacto positivo o aumento do número de sócios torcedores, que ocorreu entre o primeiro e o segundo semestres do ano alcançando sua máxima histórica e registrando aumento do ticket médio. E, não menos importante, parte da premiação da Copa do Brasil, referente à participação nas etapas de quartas de final e semifinal, o que resultou em R$ 11,9 milhões de receita adicional, que só foi recebida pelo clube no segundo semestre, período não compreendido no documento.



Os números demonstram que o clube manteve o endividamento sob controle e que de 2020 até 2022 reduziu o total do passivo e patrimônio líquido (passivo a descoberto) de R$ 499 milhões para R$ 458 milhões, graças ao trabalho de controle e redução da dívida.



A perspectiva para o ano de 2023 é de que o clube tenha resultado ainda mais promissor em razão das projeções esportivas, de novos aumentos das receitas do programa Sócio Futebol, da obtenção das CNDs e, em especial, devido aos valores que receberá pela participação na Copa Libertadores da América, para a qual se classificou diretamente para a fase de grupos.