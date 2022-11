Martinelli deu passe para o último gol da carreira de Fred - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 24/11/2022 15:55

Rio - O Fluminense realizou em suas redes sociais uma enquete para torcedores escolherem a melhor assistência do time em 2022. Ao contrário das estatísticas, o líder em passes do Tricolor, Ganso não foi escolhido. Os torcedores decidiram pelo passe de Martinelli ao último gol de Fred.



A última vez que o ídolo Fred balançou as redes foi em seu penúltimo jogo de sua carreira. O camisa 9 fez o quarto gol do passeio por 4 a 0 em cima do Corinthians, no dia 2 de julho, pelo Campeonato Brasileiro. O lance contou com a assistência açucarada do jovem volante Martinelli.

Confira o vídeo:

A torcida Tricolor escolheu e a melhor assistência do ano é a do Martinelli para o último gol do ídolo Fred! Um dos momentos mais marcantes da temporada! Que honra ter vivido isso! pic.twitter.com/nGnhic9hzF — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) November 24, 2022

Fred encerrou sua carreira no dia 9 de julho de 2022, na vitória do Fluminense por 2 a 1 sobre o Ceará, no Maracanã. Maior ídolo tricolor dos tempos atuais, o camisa 9 marcou 199 gols pelo Tricolor.