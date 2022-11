Manoel deverá renovar com o Fluminense até o fim de 2024 - Mailson Santana / Fluminense

Manoel deverá renovar com o Fluminense até o fim de 2024Mailson Santana / Fluminense

Publicado 24/11/2022 11:01

Rio - Após uma boa campanha em 2022, o Fluminense tem o objetivo de manter seu elenco para a próxima temporada. Já certo com as renovações de Ganso, Diniz e Cano, agora chegou a vez de Manoel. Segundo o jornalista Victor Lessa, o zagueiro recusou ofertas milionárias para prorrogar seu contrato com o Tricolor.

O atual vínculo de Manoel com o Fluminense vai até abril de 2023. Por isso, o zagueiro já foi sondado por outros clubes, como o São Paulo, e até do futebol chinês, para receber salários bem maiores em relação ao que ganha no clube carioca.

No entanto, Manoel sequer aceitou iniciar as conversas e deu o aval para seu representante, que está no Rio de Janeiro, para renovar o contrato com o Fluminense. Ele deve ter uma reunião com a diretoria tricolor nos próximos dias e a tendência é que o vínculo seja prorrogado até o fim de 2024.

Manoel chegou ao Fluminense em abril de 2021 direto do Cruzeiro. No ano de 2022, o zagueiro foi responsável por dar segurança à zaga do Tricolor ao lado de Nino. Em 51 jogos disputados na temporada, ele marcou sete gols e deu duas assistências.