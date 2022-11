Germán Cano, atacante do Fluminense, e Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF - Rafael Ribeiro/CBF

Publicado 25/11/2022 13:53

No Catar para acompanhar a Copa do Mundo, o atacante Germán Cano, do Fluminense, teve encontro com a seleção brasileira. O jogador trocou presentes com o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, e foi muito elogiado pelo mandatário da entidade pro sua performance na temporada de 2022.

"Felicidade enorme encontrar o Cano. Ele fez uma temporada maravilhosa e merece toda a admiração. Durante o seu tempo no Brasil, conquistou os torcedores pela sua simplicidade e belos gols", disse Ednaldo.

Germán Cano fez 44 gols pelo Fluminense na temporada. O atacante argentino liderou a campanha do título estadual, além da boa campanha no Campeonato Brasileiro, com a terceira colocação, além do prêmio de artilheiro do torneio, com 26 tentos anotados.