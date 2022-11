Nino desfalcará o Fluminense - Mailson Santana / Fluminense

Publicado 26/11/2022 16:00

Rio - O zagueiro Nino, de 25 anos, vem sendo assediado por clubes turcos para mudar de ares em 2023. No entanto, precavido, o Fluminense não pretende liberar facilmente o defensor e já quer renovar o contrato com o capitão da equipe de Diniz. Em participação em live do canal do YouTube "Sentimento Tricolor", o presidente Mario Bittencourt revelou ter feito uma proposta pra renovar com o campeão olímpico.

"A gente fez uma proposta de extensão (de contrato) com reajuste (salarial). Já fizemos e ele (Nino) quer responder depois do dia 26 (data da eleição)", afirmou o presidente.

Nino tem contrato com o Fluminense até 2024 e o desejo do clube carioca é ampliar o vínculo. No começo de 2022, o zagueiro esteve perto de ser negociado com o Tigres, do México, porém, o Tricolor não entrou em acordo com o Criciúma, que tem parte dos direitos do zagueiro, em relação ao valor que iria receber.

Titular do clube carioca desde 2019, Nino foi novamente peça importante no Fluminense na atual temporada. Ele entrou em campo em 53 jogos e deu três assistências. Em relação ao assédio que vem recebendo de equipes turcas, os clubes interessados são o Fenerbahçe, de Jorge Jesus, o Galatasaray e o Trabzonspor.