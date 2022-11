Fred, ídolo do Fluminense, se aposentou neste ano - Lenardo Brasil/FFC

Publicado 26/11/2022 21:58

Rio - Reeleito presidente do Fluminense para o próximo triênio, Mário Bittencourt revelou que tem conversas para um retorno de Fred em 2023. O ex-jogador, que está participando da cobertura da Copa do Mundo na Globo, assumirá um cargo especial que terá a função de estreitar as relações entre elenco, comissão técnica e a diretoria.

"Durante a campanha eu disse que uma das propostas para os próximos três anos é ter um profissional que nos ajude a organizar todo o futebol do clube. Um cargo de integração entre diretoria e comissão técnica. Conversamos com Fred, e ele está disposto a ajudar. A tendência é que ele venha depois da Copa do Mundo para nos ajudar a fazer o Fluminense do futuro", disse.

Fred aposentou do futebol neste ano com uma grande homenagem no Maracanã. O ex-jogador esteve presente no último jogo do Fluminense no estádio em 2022, e chegou a assistir o primeiro tempo do jogo na arquibancada. Ele foi ao jogo de metrô e subiu para a arquibancada pela rampa, junto com o filho, e viveu uma experiência de torcedor.

Além de revelar as conversas com Fred para 2023, Mário também confirmou a renovação com técnico Fernando Diniz . O treinador já tinha o acerto encaminhado, mas aguardava o resultado da eleição para confirmar a permanência. Apesar do pleito, ele já participava das conversas sobre o planejamento para a próxima temporada. O novo contrato é válido até 2024.

Mário Bittencourt foi reeleito com recorde de votos. O candidato da chapa "Com Amor e Com Vigor" recebeu 2.623 votos, e se tornou o presidente eleito com o maior número de votos recebidos na história do clube. Ao todo, foram 3.661 votos registrados.