Publicado 27/11/2022 07:30



Além de anunciar a permanência de Fernando Diniz até 2024 , o presidente do Fluminense reeleito para o próximo triênio (2023-25), Mário Bittencourt, confirmou que espera confirmar em breve acordo para renovação de contrato com Paulo Henrique Ganso e Nino.

"Ganso tem contrato até o fim de 2023 e o Nino até 2024. Fizemos uma proposta de prorrogação e reajustes salariais para ambos, que disseram que nos dariam a resposta após a eleição. Estive com Ganso e seu representante e a tendência é que nos próximos dias possamos anunciar a renovação dele. O Nino seria uma renovação por mais um ano", anunciou Mário em discurso após a eleição de sábado.





O presidente reeleito também confirmou que o ídolo Fred terá um cargo após a Copa do Mundo , com o objetivo aproximar a relação entre jogadores e comissão técnica com a diretoria. Além disso, garantiu que o estádio das Laranjeiras terá condições de receber jogos a partir do Campeonato Carioca de 2024.

"Aprovamos um projeto em julho deste ano. Fizemos uma concorrência com empresas de arquitetura de todo Brasil. Ganhou uma de São Paulo, que já fez um projeto que foi aprovado. Restauração do estádio e de toda a sede. É um projeto de recuperação. Vamos executar dentro das nossas condições financeiras. A ideia é começar pelo estádio, para que em 2024 a gente possa realizar jogos do Campeonato Carioca nas Laranjeiras", anunciou.