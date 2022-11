Técnico Fernando Diniz renovou contrato com o Fluminense até 2024 - Marcelo GonÇalves/Fluminense

Publicado 28/11/2022 10:52 | Atualizado 28/11/2022 11:08

Rio - Após boa campanha em 2022, o Fluminense renovou o contrato com Fernando Diniz até o fim de 2024. O técnico, que levou o clube à semifinal da Copa do Brasil e conquistou o terceiro lugar da Série A do Brasileirão, recusou ofertas maiores para continuar o projeto no Tricolor e buscar por títulos em 2023. As informações são do "GE".

O treinador foi sondado pelo Corinthians, que não conseguiu manter Vítor Pereira. O Timão ofereceu salários muito superiores do que ganhava no Fluminense e sinalizou a possibilidade de contratar um jogador da confiança de Diniz na equipe tricolor. Outro clube a sondar foi o Atlético-MG, que encerrou contrato com Cuca.

No entanto, Diniz não quis que as propostas chegassem até ele. Após ter dado a palavra da renovação caso o presidente Mário Bittencourt fosse reeleito, ele deixou as possíveis conversas com seu empresário. Além disso, outras duas questões que afastaram a saída do treinador do Fluminense foi a forte conexão que criou com o clube desde sua primeira passagem em 2019 e a confiança no elenco tricolor.