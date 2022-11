Nino estava na mira do Galatasaray, da Turquia - Mailson Santana/Fluminense F.C.

Publicado 28/11/2022 15:59 | Atualizado 28/11/2022 16:02

Rio - Um dos destaques do Fluminense, o zagueiro Nino está na mira de diversos clubes do planeta, especialmente dos grandes clubes turcos como o Galatasaray, que demonstrou interesse no jogador. No entanto, por conta dos altos valores pedidos pelo Tricolor, a diretoria do clube turco acabou desistindo das negociações. A informação é do jornal turco Aksan.

Os valores da negociação foram mantidos em sigilo. Como Nino possui contrato até o final de 2024, a diretoria do Fluminense optou por não abaixar o valor pedido para liberar o jogador. O Tricolor detém 60% dos seus direitos econômicos, enquanto os outros 40% pertencem ao Criciúma.

Com a dificuldade de fechar com Nino, o Galatasaray agora volta suas forças para tentar a contratação de outro jogador brasileiro. Trata-se do zagueiro Juan Jesus, que está em fim de contrato com o Napoli, da Itália. O jogador já está livre para assinar um pré-contrato com uma nova equipe.

Nino, de 25 anos, é o capitão e um dos destaques da equipe comandada pelo técnico Fernando Diniz. Nesta temporada, o jogador participou de 53 jogos, e obteve uma média de 83 minutos em campo por partida disputada.