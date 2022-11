Mário Bittencourt, presidente do Fluminense - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Publicado 28/11/2022 07:00

Rio - Classificado para a Libertadores do ano que vem, o Fluminense poderá promover uma aumento salarial de até 30% em relação a folha da atual temporada. A conquista do título sul-americano é a principal prioridade do Tricolor para 2023. As informações são do portal "globoesporte.com".

Em 2022, a folha tricolor é de cerca de R$ 6,5 milhões. Os 30% de aumento significariam cerca de R$ 1,9 milhão a mais, elevando o custo para R$ 8,4 milhões. Esse aumento não necessariamente será devido a contratações, já que o Fluminense renovou recentemente com Fernando Diniz e Germán Cano, ambos com valorização.

Além deles, o Tricolor já propôs renovações a Nino, André, Paulo Henrique Ganso e Jhon Arias. Em relação a reforços, o presidente Mario Bittencourt afirmou que o clube carioca deverá reforçar o elenco com três ou quatro contratações pontuais.

Em 2022, o Fluminense foi campeão carioca, semifinalista da Copa do Brasil e terceiro colocado. Além da ausência de um título de expressão nacional, a temporada também ficou marcada por eliminações frustrantes na Libertadores e na Sul-Americana.