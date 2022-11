Fernando Diniz aceitou renovar com o Fluminense até 2024 - Mailson Santana / Fluminense

Fernando Diniz aceitou renovar com o Fluminense até 2024Mailson Santana / Fluminense

Publicado 29/11/2022 09:30

Rio - De contrato renovado, o treinador Fernando Diniz já definiu a lista de reforços que irá indicar para o departamento de futebol do Fluminense contratar em 2023. O Tricolor irá em busca de três ou quatro reforços pontuais para buscar grandes títulos no ano que vem. As informações são do jornalista Victor Lessa.

O comandante vai se reunir com a diretoria do Fluminense para focar nas contratações. Inicialmente, o Tricolor priorizou as renovações de contrato de destaques como Cano, Ganso, André, Jhon Airas e Nino. Além é claro da manutenção de Fernando Diniz. Agora, irá em busca de reforços.

De acordo com informações do portal "globoesporte.com', o Fluminense poderá ter um aumento de até 30% da folha salarial no ano que vem. As prioridades de reforço para 2023 seriam a de um lateral-esquerdo, um volante e de um atacante.