Germán Cano elogiou o técnico Fernando DinizMarcelo Gonçalves/Fluminense F.C.

Publicado 29/11/2022 19:16 | Atualizado 29/11/2022 19:16

Catar - Artilheiro do Fluminense no ano com 44 gols, Cano não acredita que alcançou esta marca somente com seu bom futebol. Diretamente do Catar, o atacante fez questão de rasgar elogios para todo trabalho realizado por Fernando Diniz ao longo da temporada.

"O Fernando é um cara sensacional que trabalha muito e melhora os jogadores coletivamente e individualmente. O time todo fez uma grande temporada. Jogadores como Ganso, Árias e Matheus Martins me deixaram sozinho dentro da área. A gente sempre trabalha para fazer gols. Uma grande temporada de todos os meus companheiros. Eu também ressaltei muito. Fazer 44 gols no futebol brasileiro é muito difícil", declarou Cano para "CazéTV".

O atacante não foi convocado pela Argentina, mas aproveitou as férias para acompanhar os jogos da Copa do Mundo no Catar ao lado da esposa e do filho Lorenzo. Nos últimos dias, o centroavante tem postado muitas fotos da viagem nas redes sociais.

Por conta das boas atuações, Cano renovou seu contrato no Fluminense até dezembro de 2025. O atacante vem sendo um dos artilheiros do futebol brasileiro nos últimos três anos e espera repetir estas marcas nas próximas temporadas.