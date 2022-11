Matheus Ferraz ficará por mais três meses no Fluminense - Mailson Santana/Fluminense F.C.

Matheus Ferraz ficará por mais três meses no FluminenseMailson Santana/Fluminense F.C.

Publicado 30/11/2022 15:04

Rio - O Fluminense renovou com Matheus Ferraz por mais três meses. O zagueiro teria contrato com o clube carioca apenas até o fim do ano. Porém, como sofreu lesão e passou por uma cirurgia no joelho esquerdo entre julho e agosto, ele teve seu vínculo estendido para concluir sua recuperação. As informações são do "GE".

Ferraz ficará no clube apenas até finalizar seu tratamento. Por lei, o clube tem a obrigação de 'devolver' o atleta apenas quando ele estiver apto para jogar. O zagueiro é carta fora do baralho do Fluminense, uma vez que não optará pela opção, de acordo com a legislação, de renovar o contrato pelo mesmo período em que o jogador ficou afastado no departamento médico.

Na temporada de 2022, Matheus Ferraz só entrou em campo no empate sem gols com o Boavista, em março, pelo Campeonato Carioca. Depois disso, não foi mais opção de Abel Braga, nem de Fernando Diniz, quando assumiu o Fluminense em maio. No Tricolor desde 2019, ele disputou 66 jogos e marcou quatro gols.

Aos 37 anos, Ferraz tem planos de atuar pelo menos por mais uma temporada antes de encerrar sua carreira. Mirando no futuro, ele já começou a fazer cursos de treinador da CBF.