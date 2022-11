Michel Araújo - Marcelo Goncalves / Fluminense

Michel AraújoMarcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 30/11/2022 09:00 | Atualizado 30/11/2022 09:16

Rio - Após renovar com Diniz e Cano, propor ampliações de contrato a André, Jhon Arias, Ganso, Nino e Manoel, o Tricolor avançou nas negociações para estender o vínculo de mais um jogador. Trata-se do meia Michel Araújo, de 26 anos. As informações são de Gabriel Amaral, do Raiz Tricolor.

Michel Araújo tem contrato até o fim de 2023 e o Fluminense deseja renovar até o fim de 2025. O uruguaio retornou no meio do ano passado para o clube carioca, após uma experiência no futebol árabe, e apesar de não ter sido muito utilizado por Fernando Diniz, é um jogador que agrada bastante.

O apoiador foi contratado pelo Fluminense em 2020, viveu um grande período como titular sob o comando de Odair Helmann, sendo destaque da campanha daquela equipe que recolocou o Tricolor na Libertadores, após oito anos de ausência. No ano seguinte, perdeu espaço com Roger Machado e foi negociado.