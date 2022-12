Fred está de volta ao Fluminense - Foto: Marcelo Gonçalves/FFC

Publicado 01/12/2022 21:59

Rio - Quase cinco meses depois de pendurar as chuteiras, Fred está de volta ao Fluminense. Nesta quinta-feira, o Tricolor anunciou que o ídolo retornou para assumir o cargo de Diretor de Planejamento Esportivo do clube.

Dessa forma, ele será responsável pelo planejamento e integração de todas as áreas de futebol do clube, entre profissional, categorias de base e feminino. Além disso, Fred ainda terá como atribuição representar o Flu em viagens de intercâmbio com equipes da Europa e o apoio em decisões de logística esportiva. Assim, ele responderá à diretoria executiva de futebol e à diretoria do Fluminense.

Vale destacar que Fred concluiu cursos de especialização, que se aliam à experiência adquirida ao longo da carreira. Recentemente, por exemplo, ele tirou a Licença B de Treinadores pela CBF Academy. O ídolo também concluiu um curso de gestão ministrado por Fernando Carvalho, ex-presidente do Internacional, que lhe rendeu o certificado de “Executivo de Futebol”.

O agora dirigente, inclusive, já participou de uma reunião nesta quinta-feira com a diretoria e o técnico Fernando Diniz. O tema, claro, foi a temporada de 2023.

CARREIRA COMO JOGADOR DO FLUMINENSE

Cabe lembrar que Fred é um dos maiores ídolos da história do Tricolor. Ele é o segundo maior artilheiro da história do clube e está no top 15 dos jogadores com mais partidas disputadas pelo Fluminense.

Além disso, com a camisa tricolor, Fred conquistou dois Campeonatos Brasileiros (2010 e 2012), dois Campeonatos Cariocas (2012 e 2022), duas Taças Guanabara (2012 e 2022) e uma Taça Rio (2020).