Manoel deverá renovar com o Fluminense até o fim de 2024 - Mailson Santana / Fluminense

Publicado 01/12/2022 13:28

Rio - Após fazer bons jogos na temporada de 2022, Manoel deverá renovar seu contrato com o Fluminense na semana que vem. O vínculo, que expira em abril de 2023, será estendido até o fim de 2024. Segundo o jornalista Victor Lessa, da "Rádio Globo/CBN", o zagueiro quer ter uma passagem longa no clube, assim como a de Gum.

A renovação de Manoel com o Fluminense, que terá um aumento salarial, ainda têm alguns impasses entre as duas partes. Contudo, isso não será um problema, já que o zagueiro está satisfeito no clube carioca. Procurado pelo São Paulo e por clubes da China, ele sequer quis ouvir propostas, mesmo que fossem mais vantajosas.

Manoel deseja seguir os passos de Gum e ter uma passagem duradoura no Tricolor. Ele quer permanecer no time para buscar títulos importantes e deixar seu nome marcado no clube. Campeão carioca pelo Fluminense em 2022, o zagueiro atuou em 51 jogos, marcou sete gols e deu uma assistência na temporada.