Caio Paulista treina durante período de férias - Foto: Reprodução

Publicado 03/12/2022 13:17

Rio - Enquanto o elenco do Fluminense aproveita as férias para descansar, com retorno previsto apenas para o dia 2 de janeiro, Caio Paulista voltou a treinar por conta própria. O atacante, que vinha sendo improvisado na lateral esquerda pelo treinador Fernando Diniz, publicou em suas redes sociais vídeos treinando na sede da Associação Atlética Arthur Alvim, na Zona Leste de São Paulo.

Caio Paulista, que apesar de ter contrato com o Tricolor até setembro de 2026, recebeu sondagens de clubes do Brasil e do exterior, e por isso, tem futuro incerto no time carioca. Em entrevista recente ao "Canal do Lessa", no Youtube, o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt não descartou vender o atacante se houver uma proposta oficial.

"Ainda não se concretizou, mas o Caio Paulista teve procura no final do ano de um clube que está entre os seis primeiros do Brasileiro. Tem procuras de clubes de fora do país para vender o jogador. Há uma possibilidade de vendê-lo", declarou Mário, na semana passada.

Cria de Xerém, mas dispensado na base antes de subir para o profissional, Caio Paulista foi revelado pelo Avaí e se destacou pela equipe em 2019. O jogador voltou ao Fluminense em 2020 e viveu seu melhor momento no Tricolor sob o comando de Roger Machado, em 2021.

Nesse ano, o atacante foi comprado em definitivo pelo clube carioca, uma vez que tinha sido emprestado inicialmente pelo Tombense-MG. O investimento foi de 1,5 milhões de dólares (cerca de R$ 7,9 milhões na cotação da época), a serem pagos parcelados até o fim de 2023, por 50% dos direitos econômicos do jogador.

Em três anos no Fluminense, Caio Paulista atuou em 125 jogos, marcou nove gols e deu sete assistências.