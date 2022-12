Gabriel Suazo está na mira do Fluminense - Foto: Divulgação/Colo-Colo

Gabriel Suazo está na mira do FluminenseFoto: Divulgação/Colo-Colo

Publicado 03/12/2022 16:33 | Atualizado 03/12/2022 16:35

Rio - O Fluminense fez uma proposta oficial pelo lateral-esquerdo Gabriel Suazo, do Colo-Colo, do Chile. O contato foi feito na última sexta-feira pela diretoria tricolor, que irá aguardar uma resposta até a próxima semana. As informações são do canal "Sentimento Tricolor".

Após ter improvisado jogadores na posição na última temporada, o Fluminense quer um lateral-esquerdo de origem para ocupar a vaga em 2023. Com isso, Gabriel Suazo, que jogou as eliminatórias da Copa do Mundo pela seleção de seu país, entrou na mira do Tricolor. O chileno, de 25 anos, tem contrato com o Colo-Colo até o dia 31 de dezembro.

O nome de Gabriel Suazo foi debatido e aprovado na reunião com Fernando Diniz, na última quinta-feira (1). Apesar dele também ter sido especulado no Grêmio, o Fluminense pretende usar o fato de jogar a Libertadores em 2023 para atrair o jogador.

O chileno é cria do Colo-Colo, onde jogou durante toda sua carreira. Ele viveu sua melhor temporada em 2022, quando marcou três gols e deu cinco assistências em 38 jogos. Além disso, fez dez jogos com a seleção chilena, sendo nove como titular.