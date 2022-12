Flavio Tenius é o novo coordenador técnico da preparação de goleiros do Fluminense - Leonardo Brasil/Fluminense FC

Publicado 07/12/2022 12:42

Rio - O Fluminense anunciou nesta quarta-feira (7) um reforço que ajudará fora dos gramados. O Tricolor acertou a contratação de Flavio Tenius para o cargo de coordenador técnico da preparação de goleiros. O profissional, de 58 anos, será responsável por gerenciar todo o departamento, desde a base até o futebol profissional, implementando e integrando a metodologia de trabalho.

"Estou muito motivado. Já era uma ideia minha migrar de função, acho que posso contribuir de outra maneira. Hoje, o goleiro tem um protagonismo maior no futebol e precisamos dar atenção a ele. Este período que fiquei sem trabalhar me ajudou a colocar no papel as ideias e consegui montar esse projeto, com uma visão mais ampla da preparação de goleiros, que começa desde a base", disse Flavio Tenius.

Flavio Tenius possui uma grande experiência e reconhecimento no mercado. Ele teve passagens vitoriosas por clubes como Cruzeiro, Flamengo, Corinthians, Atlético-MG, Vasco e Botafogo, além de trabalhar na seleção brasileira sub-20 entre 1994 e 1996. Ele foi o responsável por formar goleiros como Jefferson, Júlio César, Gomes e Fábio, que atualmente defende o Fluminense.

"Eu já tive algumas oportunidades de vir para o Fluminense, mas que acabaram não se concretizando. Mas dessa vez deu certo. Fiquei muito surpreso e impressionado com a estrutura, desde o CT até Xerém. Não é à toa que o clube tem a chancela de uma das principais bases do Brasil. Todo esse trabalho, que começa na formação e vai até o profissional, justifica os resultados que o clube conquistou nesse ano", afirmou.