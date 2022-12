O atacante Alan retornou ao Fluminense no fim de junho - Foto: Mailson Santana/Fluminense

Publicado 05/12/2022 11:50

Rio - Após 12 anos longe do Brasil, o atacante Alan retornou ao Fluminense na segunda janela de 2022 e não foi muito aproveitado. Ele, que passou por recondicionamento físico e uma grave lesão na panturrilha esquerda, atuou em apenas quatro partidas na reta final do Brasileirão e fez um gol. Para voltar em melhores condições em 2023, o jogador investiu em uma câmara hiperbárica para complementar seu tratamento em casa.

"Estou mantendo uma rotina de atividades para voltar no melhor nível possível e começar a pré-temporada muito bem. Estou tendo acompanhamento dos profissionais do clube, investi em alguns produtos para montar uma estrutura em casa, como a câmara hiperbárica, e manter uma rotina de treinos para não parar e chegar mais preparado", disse em entrevista ao "GE".

A câmara hiperbáricas é usada nos Centros de Treinamento de alguns clubes do Brasil. No caso, o atleta entra no equipamento e respira oxigênio puro, ao mesmo tempo que é submetido a uma pressão equivalente ao dobro ou triplo da pressão atmosférica ao nível do mar.

O procedimento pode ampliar 20 vezes a quantidade de oxigênio transportada pelo sangue. Isso aumenta a oxigenação dos tecidos e acelera o processe de regeneração muscular, além de tornar processos inflamatórios menos graves.