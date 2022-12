Gabriel Suazo possui contrato com o Colo-Colo apenas até o final deste ano - Divulgação/Colo-Colo

Gabriel Suazo possui contrato com o Colo-Colo apenas até o final deste anoDivulgação/Colo-Colo

Publicado 05/12/2022 18:08

Rio - Um dos alvos do Fluminense para 2023, o lateral-esquerdo Gabriel Suazo, do Colo-Colo, do chile, também chamou a atenção de outros clubes do planeta. Nesta semana, o jogador passou a entrar na mira do Racing, da Argentina. A informação é do diário Olé.

Ainda segundo o veículo argentino, o Racing já acertou a contratação do zagueiro Óscar Opazo, que está de saída do Colo-Colo, em situação bem parecida com a do lateral-esquerdo alvo do Fluminense.

O nome de Gabriel Suazo foi aprovado no Departamento de Futebol do Fluminense, incluindo o treinador Fernando Diniz, que mostrou interesse no jogador. Por ter contrato apenas até o final deste ano, o lateral já está livre para assinar um vínculo com outro clube.

Cria da base do Colo-Colo, Gabriel Suazo, de 25 anos, se destacou durante sua passagem pelo clube chileno, tendo, inclusive, sido convocado para defender sua seleção. Nesta temporada, o lateral-esquerdo esteve em campo em 35 partidas, marcou três gols e deu cinco assistências para seus companheiros.