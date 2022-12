Jornalista chileno coloca Fluminense na frente de clubes brasileiros por lateral do Colo Colo | Fluminense | O Dia

Gabriel Suazo tá perto do Flu - Divulgação / Colo Colo

Publicado 06/12/2022 18:20

Rio - O Fluminense se planeja para fazer contratações pontuais para a temporada de 2023 e um dos principais focos é a lateral esquerda. O jogador Gabriel Suazo, de 25 anos, é a bola da vez. Em entrevista ao jornalista Victor Lessa, o também jornalista chileno Jose Thomaz, do diário "AS", afirmou que o Tricolor está em vantagem no Brasil pelo chileno.

"Grêmio, Fortaleza, Botafogo, Fluminense querem o jogador. Espera uma chamada da Europa, mas se não vier, o Fluminense será a escolha junto ao seu agente, porque vê como um clube que pode jogar como atuava no Colo Colo", afirmou.

Suazo, de 25 anos, só atuou pelo Colo Colo a vida inteira. Na última temporada, ele entrou em campo em 38 jogos, fez três gols e deu cinco assistências. Seu contrato com o clube chileno se encerra no fim do ano.