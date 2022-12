No total, Nathan tem três gols pelo Fluminense, atuou em 29 jogos e também deu uma assistência - Mailson Santana/Fluminense

Publicado 07/12/2022 18:30

Rio - O apoiador Nathan, de 26 anos, segue com a situação indefinida. Apesar do Fluminense não estar disposto a desembolsar o valor de 5 milhões de euros (R$ 27 milhões na cotação atual) previsto na opção de compra junto ao Atlético-MG, o treinador Fernando Diniz tem insistido no desejo de que o meia continue no clube em 2023. As informações são do jornalista Victor Lessa.

Nathan foi contratado pelo Fluminense por empréstimo de um ano, por R$ 1 milhão. Apesar de não ter sido titular da equipe, o meia foi uma espécie de 12º jogador de Fernando Diniz. Por conta disso, o treinador deseja a sua manutenção.

O Atlético-MG, no entanto, rejeita emprestar o meia mais uma vez. Com isso, os dois clubes poderão conversar para buscar um acordo intermediário. Além do Fluminense, o Internacional também teria interesse em Nathan.