Fábio afirmou ter tido uma boa temporada no Fluminense em 2022 - Lucas Merçon/Fluminense F.C.

Publicado 07/12/2022 17:27 | Atualizado 07/12/2022 17:29

Rio - De contrato renovado após um ano de boas atuações, regularidade e até quebra de recorde com a camisa do Fluminense, o goleiro Fábio já vive a expectativa da temporada de 2023. Com o tricolor carioca na fase de grupos da Libertadores, a perspectiva é seguir evoluindo e alçar voos ainda mais altos.

"De forma geral, acredito que minha temporada foi boa. Pude me preparar bem nos treinos e desenvolver um trabalho consistente também dentro dos jogos, graças a Deus. Fico feliz que, junto com todo o grupo, conseguimos atingir alguns dos nossos objetivos", avalia Fábio.



Além da vaga na Libertadores, do título Carioca e da terceira colocação no Brasileirão, algumas marcas individuais conquistadas em 2022 também podem servir de motivação para o goleiro. É o caso de ter fechado o ano sem sofrer gols em 25 jogos, superando o número alcançado por Diego Cavalieri, que em 2012 - ano de tetracampeonato brasileiro do Flu - e 2016 não foi vazado em 22 duelos.

"No Fluminense, nós sempre pensamos no coletivo, na conquista de títulos. É para isso que trabalhamos. Neste ano vencemos o Carioca e ficamos em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro. Esse bom rendimento é o que nos motiva para fazer um ano de 2023 ainda melhor para dar mais alegrias ao torcedor tricolor", conta o goleiro, que encerra a temporada com 61 compromissos disputados", disse o goleiro.

Outro feito importante do camisa 12, que atuou como titular em todos os 38 jogos do Fluminense no Brasileiro, foi ter ultrapassado a marca de 600 partidas pela Série A, atingida logo na quarta rodada do certame.

Para 2023, Fábio e seus companheiros terão pela frente as disputas do Campeonato Carioca, da Libertadores e da Copa do Brasil. No momento, o elenco está de férias e deve se reapresentar no início de janeiro.